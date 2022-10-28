Felaket 2 kardeşi aynı anda vurdu! Yangın evlerini küle çevirdi!

Manisa'nın Kula ilçesinde iki kardeşin yan yana bulunan evlerinde çıkan yangının şiddetinin artırması sonrası evler kullanılamaz hale geldi.

YAYINLAMA
Google News

Yangın, saat 23.30 sıralarında Kula ilçesine bağlı Çiftçiibrahim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zeynel Abidin Kahraman (53) ile Yunus Kahraman (57) isimli kardeşlere ait bitişik ikametten alevlerin yükseldiğini gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Felaket 2 kardeşi aynı anda vurdu! Yangın evlerini küle çevirdi!

EVLERİ KÜLE DÖNDÜ

Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı evi yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. Çevredeki vatandaşların da seferber olduğu yangın söndürme çalışmalarında her iki ikamet de tamamen yanarak küle döndü. Henüz neden kaynaklandığı belli olmayan yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Felaket 2 kardeşi aynı anda vurdu! Yangın evlerini küle çevirdi!

Öte yandan evleri tamamen yanan iki kardeşin, aileleri ile birlikte misafirlikte oldukları ve yangının bu sırada çıktığı öğrenildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Şiddetten baygınlık geçiren genç kadına hiç acımadı! Ayağa kaldırıp tekmeli yumruklu dövmeye devam etti, o anlar kayıt altına alındı
Şiddetten baygınlık geçiren genç kadına hiç acımadı! Ayağa kaldırıp tekmeli yumruklu dövmeye devam etti, o anlar kayıt altına alındı
Otomobiliyle sinsice takip ettiği husumetlisini pompalı tüfekle yaraladı! Yaralanıp yere yığılan adamın imdadına çevredekiler yetişti
Otomobiliyle sinsice takip ettiği husumetlisini pompalı tüfekle yaraladı! Yaralanıp yere yığılan adamın imdadına çevredekiler yetişti
Araba kullanırken epilepsi nöbeti geçirdi! Direksiyon hakimiyetini kaybeden adam 2 araca çarptı
Araba kullanırken epilepsi nöbeti geçirdi! Direksiyon hakimiyetini kaybeden adam 2 araca çarptı
Ölüm arkadaşlarının yanındayken geldi! Parkta arkadaşlarıyla oturup sohbet ederken yanına gelen kimliği belirsiz kişi felaketi yaşattı!
Ölüm arkadaşlarının yanındayken geldi! Parkta arkadaşlarıyla oturup sohbet ederken yanına gelen kimliği belirsiz kişi felaketi yaşattı!
Son Haberler
Oyuncu Necati Şaşmaz sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı!
Oyuncu Necati Şaşmaz sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı!
Felaket 2 kardeşi aynı anda vurdu! Yangın evlerini küle çevirdi!
Felaket 2 kardeşi aynı anda vurdu! Yangın evlerini küle çevirdi!
Sağlık Bakanı Fahrettin koca duyurdu! Aylık ödemeler asgari ücret seviyesine çıkarıldı!
Sağlık Bakanı Fahrettin koca duyurdu! Aylık ödemeler asgari ücret seviyesine çıkarıldı!
28 Ekim 2022 Cuma hava durumu: Kuvvetli sağanak yağılara karşı dikkat!
28 Ekim 2022 Cuma hava durumu: Kuvvetli sağanak yağılara karşı dikkat!
Son dakika | Şehidimizin kanı yerde kalmadı! O teröristler etkisiz hale getirildi
Son dakika | Şehidimizin kanı yerde kalmadı! O teröristler etkisiz hale getirildi
Sivas'ta yola fırlayan at, zincirleme kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var
Sivas'ta yola fırlayan at, zincirleme kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var
Çok Okunanlar
Sağlık Bakanı Fahrettin koca duyurdu! Aylık ödemeler asgari ücret seviyesine çıkarıldı!
Sağlık Bakanı Fahrettin koca duyurdu! Aylık ödemeler asgari ücret seviyesine çıkarıldı!
28 Ekim 2022 Cuma hava durumu: Kuvvetli sağanak yağılara karşı dikkat!
28 Ekim 2022 Cuma hava durumu: Kuvvetli sağanak yağılara karşı dikkat!
36/3-a Trafik Cezası Nedir? 36/3-a Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
36/3-a Trafik Cezası Nedir? 36/3-a Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
34/a Trafik Cezası Nedir? 34/a Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
34/a Trafik Cezası Nedir? 34/a Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Alevler geceyi aydınlattı! Beyoğlu'nda metruk bir binada korkutan yangın!
Alevler geceyi aydınlattı! Beyoğlu'nda metruk bir binada korkutan yangın!
İki grup arasında yaşanan "Ne bakıyorsun" gerginliği karakolda bitti! Polisle kovalamaca yaşayan 6 kişi gözaltına alındı!
İki grup arasında yaşanan "Ne bakıyorsun" gerginliği karakolda bitti! Polisle kovalamaca yaşayan 6 kişi gözaltına alındı!
Yorumlananlar
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Bugün kimin maçı var 27 Ekim 2022 Perşembe? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 27 Ekim 2022 Perşembe? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!