Felipe Cadenazzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Cadenazzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Cadenazzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Cadenazzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Cadenazzi 12 Ekim 1991 tarihinde Arroyo Aguiar, Santa Fé şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Cadenazzi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORTS Argentina yapmaktadır. Felipe Cadenazzi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Cadenazzi'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Cadenazzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Cadenazzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Cadenazzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Cadenazzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Paraná

2 Ağustos 2017 yılında Quilmes

30 Haziran 2018 yılında Paraná

13 Temmuz 2018 yılında CA Mitre

11 Temmuz 2019 yılında Brown Adrogué

18 Temmuz 2020 yılında CA Alvarado

10 Şubat 2022 yılında Seoul E-Land

12 Ocak 2023 yılında Magallanes CF

Felipe Cadenazzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Cadenazzi şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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