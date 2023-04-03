Felipe Freitas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Freitas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Freitas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Felipe Freitas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Felipe Freitas 18 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Freitas Laurindo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Felipe Freitas Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Santos Futebol Clube U20 futbol takımında oynamaktadır. Santos Futebol Clube U20 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Freitas'nin Santos Futebol Clube U20 ile sözleşmesi 31 Mart 2024 tarihinde bitmektedir.
Felipe Freitas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Felipe Freitas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Santos FC U20
Felipe Freitas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Felipe Freitas şuan Santos Futebol Clube U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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