Felipe Gaete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Gaete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Gaete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Gaete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Gaete 16 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Javier Gaete Contreras şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Gaete Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına - tarihinde katılmıştır. Felipe Gaete'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Gaete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Gaete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Gaete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Gaete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CD SM (Arica)

31 Aralık 2019 yılında Copiapó

Felipe Gaete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Gaete şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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