Felipe Melo'dan ilginç şampiyonluk sevinci

Süper Lig'de Galatasaray forması giydiği dönemde saha içi ve saha dışı hareketleriyle de sık sık gündeme gelen Brezilyalı orta saha oyuncusu Felipe Melo, Palmeiras ile yaşadığı Libertadores Kupası şampiyonluğunu enteresan şekilde kutladı.

37 yaşındaki yıldız oyuncu geçtiğimiz yıl yaşadığı ağır sakatlığın ardından sahalara dönerek takımının Libertadores şampiyonu olmasında büyük katkı sağladı. Melo, şampiyonluğunun ardından kupa sevincini ise yatağına taşıdı.

Felipe Melo'nun bu anları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, kupaya sarıldığı video, Instagram ve Twitter'da çokça etkileşim aldı.

Libertadores Kupası finalinde Santos ile karşılaşan Palmeiras, uzatmalara giden mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.