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  3. Felipe Melo'nun ayak bileği kırıldı! İşte o görüntüler

Felipe Melo'nun ayak bileği kırıldı! İşte o görüntüler

Brezilya Ligi'nde Palmeiras forması giyen Felipe Melo, Vasco de Gama ile oynanan maçta talihsiz bir an yaşadı. Eski Galatasaraylı'nın, rakip oyuncuyla girdiği iki mücadelede ayak bileği kırıldı. İşte o görüntüler...

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Felipe Melo, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Ülkesinin takımlarından Palmeiras'da forma giyen tecrübeli futbolcu, Brezilya Ligi'nin 19. haftasında Vasco de Gama ile karşı karşıya geldi. Melo'nun takımı Palmeiras, Vasco de Gama'yı deplasmanda Luiz Adriano'nun 73'teki golüyle 1-0 mağlup etti.

Mücadelenin, son dakikalarına girilirken rakip oyuncuyla girdiği bir ikili mücadelede aldığı darbe ile ayak bileği kırılan tecrübeli oyuncunun yaşadığı sakatlık anı, futbolseverleri korkuttu. Sakatlığın ardından oyundan ayrılan Melo'nun bu görüntüsü hem takım arkadaşlarını hem de rakip takım oyuncularını oldukça üzdü. 

37 yaşındaki yıldız futbolcunun bu sakatlığın ardından sezonu kapatması bekleniyor. Melo'nun 40'a dayanan yaşından dolayı da futbolu ayak bileğinin kırılmasıyla birlikte bırakabileceği konuşuluyor. 

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

Felipe Melo'nun eski kulübü Galatasaray, oyuncunun sakatlığının ardından geçmiş olsun dileklerinde bulundu. İşte Galatasaray'ın paylaşımı...

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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