Felipe Paim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Paim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Paim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Paim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Paim 23 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Vasconcelos Paim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Paim Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Felipe Paim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gareji futbol takımında oynamaktadır. FC Gareji takımına 14 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Felipe Paim'nin FC Gareji ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felipe Paim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Paim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Paim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Paim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Shevardeni

1 Ocak 2019 yılında FC Dila

14 Şubat 2020 yılında Merani Martvili

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

14 Haziran 2022 yılında FC Gareji

Felipe Paim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Paim şuan FC Gareji takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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