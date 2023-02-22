Felipe Pires kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Pires Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Pires adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Pires Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Pires 18 Nisan 1995 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Augusto Rodrigues Pires şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Pires Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Felipe Pires, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felipe Pires'nin Volos NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Felipe Pires Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/felipe_piress/?hl=de

Felipe Pires Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Pires isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Felipe Pires Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Pires futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2014 yılında RB Leipzig U19

1 Temmuz 2014 yılında FC Liefering

7 Ocak 2015 yılında RB Salzburg

25 Ağustos 2015 yılında Hoffenheim

26 Ağustos 2015 yılında FSV Frankfurt

30 Haziran 2016 yılında Hoffenheim

1 Temmuz 2016 yılında Austria Wien

30 Haziran 2018 yılında Hoffenheim

1 Ocak 2019 yılında Palmeiras

21 Temmuz 2019 yılında Hoffenheim

22 Temmuz 2019 yılında Fortaleza

31 Aralık 2019 yılında Hoffenheim

11 Şubat 2020 yılında HNK Rijeka

30 Haziran 2020 yılında Hoffenheim

12 Eylül 2020 yılında Moreirense

12 Şubat 2022 yılında SK Dnipro-1

31 Mart 2022 yılında ADO Den Haag

30 Haziran 2022 yılında SK Dnipro-1

5 Ağustos 2022 yılında Juventude

16 Ocak 2023 yılında SK Dnipro-1

17 Ocak 2023 yılında Volos NPS

30 Haziran 2023 yılında SK Dnipro-1

Felipe Pires Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Pires şuan Volos NPS takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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