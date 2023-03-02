Felipe Ramos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felipe Ramos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felipe Ramos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felipe Ramos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felipe Ramos 10 Ocak 1988 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Felipe Ramos Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felipe Ramos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Felipe Ramos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Córdoba CF futbol takımında oynamaktadır. Córdoba CF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Felipe Ramos'nin Córdoba CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Felipe Ramos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felipe Ramos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felipe Ramos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felipe Ramos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2006 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2007 yılında RM Kastilya

1 Ağustos 2010 yılında Dep. La Coruña

1 Ağustos 2011 yılında RCD Mallorca B

30 Haziran 2012 yılında Dep. La Coruña

2 Temmuz 2012 yılında V. Mestalla

30 Haziran 2013 yılında Dep. La Coruña

1 Temmuz 2013 yılında Deportivo B

27 Ağustos 2014 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2015 yılında CD Guijuelo

1 Temmuz 2015 yılında Real Jaén CF

1 Temmuz 2017 yılında Mérida AD

1 Temmuz 2018 yılında CD Guijuelo

10 Temmuz 2019 yılında Inter de Madrid

3 Temmuz 2020 yılında UD Sanse

1 Temmuz 2021 yılında Córdoba CF

Felipe Ramos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felipe Ramos şuan Córdoba CF takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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