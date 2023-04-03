Felix Boelter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Boelter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Boelter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Felix Boelter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Felix Boelter 30 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Felix Boelter Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDA yapmaktadır. Felix Boelter, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SV Werder Bremen U19 futbol takımında oynamaktadır. SV Werder Bremen U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Felix Boelter'nin SV Werder Bremen U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Felix Boelter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Felix Boelter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında W. Bremen Alt.
1 Temmuz 2021 yılında W. Bremen U17
1 Temmuz 2022 yılında W. Bremen U19
Felix Boelter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Felix Boelter şuan SV Werder Bremen U19 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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