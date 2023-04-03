Felix Boelter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Boelter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Felix Boelter kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Felix Boelter ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.