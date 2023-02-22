Felix Cejka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Cejka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Cejka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Cejka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Cejka 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Felix Čejka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Cejka Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Viagem Pribram futbol takımında oynamaktadır. FK Viagem Pribram takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Felix Cejka'nin FK Viagem Pribram ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felix Cejka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Cejka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felix Cejka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Cejka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sparta Prag U19

14 Ağustos 2020 yılında Vysehrad

11 Mart 2022 yılında Motorlet Praha

27 Temmuz 2022 yılında Viagem Pribram

Felix Cejka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Cejka şuan FK Viagem Pribram takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Felix Cejka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Přední Kopanina (2007 - 2008)AC Sparta Praha (2008 - 2020)

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 17 numaralı formasıyla 6 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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