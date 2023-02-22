Felix Osia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Osia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Osia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Felix Osia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Felix Osia {dogum-tarihi} tarihinde Warri şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Felix Ovie Osia şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Felix Osia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Felix Osia, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Felix Osia'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Felix Osia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Felix Osia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
13 Ocak 2018 yılında Ifeanyi Ubah
1 Ocak 2019 yılında FC Heartland
1 Temmuz 2020 yılında Abia Warriors
Felix Osia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Felix Osia şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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