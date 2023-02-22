Felype Hebert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felype Hebert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Felype Hebert kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Felype Hebert ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Felype Hebert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felype Hebert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Felype Hebert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felype Hebert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felype Hebert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felype Hebert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felype Hebert 27 Haziran 1997 tarihinde Combinado (TO) şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Felype Hebert Dias Rodrigues şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felype Hebert Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Felype Hebert, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GS Ilioupolis futbol takımında oynamaktadır. GS Ilioupolis takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Felype Hebert'nin GS Ilioupolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Felype Hebert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felype Hebert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Felype Hebert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felype Hebert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2020 yılında Marcílio Dias

30 Nisan 2020 yılında Ferroviária

26 Ağustos 2020 yılında PS Kalamata

31 Ağustos 2022 yılında GS Ilioupolis

30 Haziran 2023 yılında PS Kalamata

Felype Hebert kimdir

Felype Hebert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felype Hebert şuan GS Ilioupolis takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Felype Hebert nereli

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