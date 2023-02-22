Femi Ajayi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Femi Ajayi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Femi Ajayi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Femi Ajayi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Femi Ajayi 29 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Oluwafemi Ajayi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Femi Ajayi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eminence Sports Management yapmaktadır. Femi Ajayi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına 20 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Femi Ajayi'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Femi Ajayi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Femi Ajayi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
25 Kasım 2020 yılında Enugu Rangers
20 Ekim 2021 yılında Dakkada FC
Femi Ajayi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Femi Ajayi şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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