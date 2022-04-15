Fen Bilimleri öğretmeni Yasemin Eren'den önemli başarı! Projesiyle ilk 3'e girdi, Türkiye'yi Prag'da temsil etti

İki yılda bir kez Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa ülkeleri içinde alanının en iyi Fen Eğitimcilerinin seçilip katıldığı Science on Stage Europe Festivali, bu yıl 23- 27 Mart tarihleri arasında yapıldı. 30'u aşkın ülkeden farklı branşlardaki öğretmenlerin birbirinden farklı projelerle yarıştığı festivalde Türk öğretmenler de yer aldı.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETME HEYECANI YAŞADI

STEM çalışmalarına yazdığı kitap, akademik çalışmalar, yer aldığı projeler ve sahadaki aktif çalışmalarıyla yön veren eğitimcilerden Yasemin Eren, Türkiye'nin temsil edileceği projeler için yapılan yarışmaya katıldı. Kültürümüzde önemli yere sahip olan Yunus Emre ve Mevlana’yı STEMle harmanladığı değerler eğitimini STEM eğitimine entegre ederek fark yaratan Yasemin Eren, ülkemizde yapılan yarışmada da ilk 3’e girerek Türkiye'yi Prag'ta temsil etme hakkı kazandı.

MESLEKTAŞLARININ TAKDİRİNİ KAZANDI

STEM eğitimiyle teknik becerilerin geliştirilmesinin önemli olduğu kadar merhamet, cömertlik, sabırlılık gibi kişilik ve sosyal becerilerin de geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan projesiyle dikkat çeken Eren, Prag'daki meslektaşlarının takdirini kazandı.

EGEMEN BAĞIŞ, STANTLARI ZİYARET ETTİ

Öte yandan Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, festivalde yer alan öğretmenlerin bulunduğu standı ziyaret ederek projeler hakkında bilgi aldı. Öğretmenlere desteğini gösteren Egemen Bağış, öğretmenlerle fotoğraf çektirdi.

"GÖREVİMİZİ BAŞARIYLA YERİNE GETİRMENİN GURURUNU YAŞIYORUM"

Başarısıyla eğitim camiasını gururlandıran Eren, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, edindiği tecrübeleri şu ifadeleri kullandı:

"23-27 Mart’ta Prag’da gerçekleşen Science on Stage Europe Festivali’nde ülkemi temsil eden 6 projeden biri olarak seçilip görevimizi başarıyla yerine getirmenin gururunu yaşıyorum. Avrupa’nın öğretmenden öğretmene en büyük festivalinde 30'u aşkın ülkeden gelen farklı kademelerde çalışan meslektaşlarımla fikir alışverişinde bulunup birbirimizden çok şeyler öğrendik, kültürlerimizi tanıttık, ülkeler arası gönül bağları oluşturulup yeni joint projelerin temelleri atıldı, nükleer santrallerin kapıları aralandı, Prag’da tarih kokan geziler yapıldı, balonlar patladı, robot köpekler havladı, alevler harlandı, Mevlana’lar anıldı…vb daha buraya yazamadığım neler neler...Hepimiz için çok ilham verici bir tecrübe oldu. Prag Büyükelçimiz Sn. Egemen Bağış standlarımızı nezaketle ziyaret edip, heyecanımıza ortak oldu, Türk Büyükelçiliğimizde bizleri ağırladı."