Fenerbahçe 0 - 1 Göztepe | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi ağırladı. Maç konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Göztepe'nin tek golünü 9. dakikada Halil Akbunar kaydetti. 9. dakikada 1-0 olan maç 90. dakikada da bu skorla ve pozisyonsuz tamamlandı. Bu sonuç sonrası Göztepe puanını 32 yaparken, Fenerbahçe 51 puanda kaldı.

Fenerbahçe - Göztepe maçında eksikliği belirgin bir şekilde hissedilen Mesut Özil ile beraber Sosa, Valencia, Thiam ve en başta teknik direktör Erol Bulut da hiçbir şekilde varlık gösteremediler.

EROL BULUT'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, maç sonrası yaptığı açıklamada kaybedilen bir 3 puan olduğunu belirterek, kazanmak isterken bu sonucu aldıklarını ve bu durumun bir kayıp olduğunu belirtti. Bulut bundan sebepler Fenerbahçe taraftarından özür diledi.

Erol Bulut yaptığı açıklamada "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz ama bunu telafi edeceğimiz maçlar var. Önümüzde 15 hafta var, bunun başlangıcını Trabzon'da yapmamız gerekiyor. Bunu yapacak güçteyiz." ifadelerini kullandı.