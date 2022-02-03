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Fenerbahçe 1–0 Başakşehir | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Konuk ekip ikinci yarıda bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe 1–0 Başakşehir | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 24.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle devam eden karşılaşmanın ikinci yarısında61. dakikada Berkay Özcan sahneye çıktı. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Başakşehir deplasmanda kazanarak 3 puanı hanesine ekledi.

47. dakikada Berisha'nın yaklaşık 25 metre mesafeden kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Osayi, kaleci Volkan Babacan'a faul yaptı.

61. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Chadli, ceza sahasındaki Berkay'a yerden pasını gönderdi. Topu kontrol eden ve rakibinden kurtaran Berkay'ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

72. dakikada konuk ekip ikinci gole yaklaştı. Orta sahada topla buluşan Berkay, rakiplerinden sıyrılarak Fenerbahçe ceza sahasına yaklaştı. Ceza yayı önünde açısını düzelten Berkay şutunu atarkenı, kaleci Berke soluna gelen topu uzanarak iki hamlede kontrol etti.

Mücadele konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın özetini izlemek için Fenerbahçe 0-1 Başakşehir maç özeti linkine tıklayabilirsiniz.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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