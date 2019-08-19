Fenerbahçe 123 hafta sonra lider!

Fenerbahçe, Cemil Usta sezonunun ilk haftasında bu sezon Süper Lig'e çıkan Gazişehir Gaziantepspor'u konuk etti.

Süper Lig'in ilk haftasında Ülker Stadı'nda ligin yeni takımı Gazişehir Gaziantep'i ağırlayan Fenerbahçe, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 5-0 kazanarak harika bir başlangıç yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5' Fenerbahçe penaltı kazandı. Kaleci Günay Kruse'yi düşürdü.

Moses penaltıyı gole çevirdi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Nijeryalı topu kaleci Günay'ın soluna yolladı ve ters köşeden topu ağlara gönderdi.

12' Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı. Chibsah, Emre Belözoğlu'nu düşürdü.

Topun başına yine Moses geldi ancak bu kez penaltıyı Günay kurtardı.

17' Muric Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçiren golü attı.

Emre Belözoğlu'nun orta sahadan harika pasını sağ çaprazda göğsüyle yere indiren Muriç sol ayağıyla müthiş vurdu ve golü attı. Bu gol Muriç'in Fenerbahçe formasıyla ilk golü oldu. 24 yaşındaki oyuncu kaleye çektiği ilk şutta golü buldu.

23' Hakem Arda Kardeşler VAR'a gitti ve penaltı kararını verdi. Fenerbahçe bir kez daha penaltı kazandı. Maçtaki üçüncü penaltı.

24' Topun başına bu kez Emre Belözoğlu geçti ve topu ağlara gönderdi.

26' Emre Belözoğlu'nun ceza alanı dışından şutu üstten auta gitti.

40' Moses'ın sol çapraz ceza alanından şutu yandan auta gitti.

57' Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini konuk Gazişehir Gaziantep gerçekleştirdi. Sarı kartı da olan Raman Chibsah oyundan çıkarken, Souleymane Diarra yerine giren isim oldu.

70' Fenerbahçe'de ilk oyuncu değişikliği gerçekleşti. Garry Rodrigues oyundan çıkarken, Deniz Türüç yerine giren isim...

75' Fenerbahçe Nabil Dirar'ın golüyle 4-0 öne geçti.

Hızlı gelişen atakta Max Kruse, Victor Moses, Nabil Dirar arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Nabil Dirar altıpas önünde rahat vurdu ev topu ağlara gönderdi.

78' Sakatlanan Moses yerine genç Ferdi Kadıoğlu oyuna girdi.