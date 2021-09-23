Fenerbahçe 2-1 Giresunspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de heyecan 6. hafta maçları ile hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Fenerbahçe evinde Giresunspor ile kozlarını paylaştı. Etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe 2-0 öne geçti. Maçın son anlarına doğru Giresunspor, Süper Lig'deki ilk golünü bulsa da puan alması için yeterli olmadı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 13'e yükseltirken, Giresunspor ise 1 puanla son sırada kaldı.

FENERBAHÇE 2-1 GİRESUNSPOR

3. dakikada Fenerbahçe'nin ilk atağı golle sonuçlandı. Osayi'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Rossi, arka direğe ortasını yaptı. Giresunspor savunmasının unuttuğu Ferdi, yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe öne geçti.

29' Giresunspor, beraberlik golüne çok yaklaştı. Zeki Yavru’nun ortasında ön direkte müsait durumda Balde’nin şutunda, top direk dibinden dışarı gitti.

PENALTI KAÇTI | 41' Penaltı noktasına gelen Balde'nin yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü ve Giresunspor beraberlik fırsatını değerlendiremedi.

GOL | 63' Yapılan hatada araya giren Berisha, vakit kaybetmeden boş durumda olan Mesut Özil'e pasını aktardı. Yıldız futbolcu, topu kontrol edip düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.