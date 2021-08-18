Yeni sezon formalarını PUMA sponsorluğunda çıkaran ve tasarımları ile taraftardan büyük beğeni toplayan Fenerbahçe'nin 3. forması merakla bekleniyor. Yakın zamanda tanıtılması beklenen forma için taraftarlar Fenerbahçe 3. forma tanıtımı ne zaman, saat kaçta, nerede yayınlanacak? sorularına cevap arıyor. İşte cevaplar...

FENERBAHÇE 3. FORMA TANITIMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Puma'nın sadece 10 takım için özel olarak tasarlayacağı ve bunlardan birinin de Fenerbahçe olacağı bilinirken yeni forma oldukça merak ediliyor. Fenerbahçe'nin bu özel forması, ünlü futbol muhabiri Kelly Somers'ın sunumuyla gerçekleşecek özel bir yayınla tanıtılacak. "THE SHOW" adındaki program, 18 Ağustos Çarşamba bugün Türkiye saatiyle 20:00'de yayınlanacak.

FENERBAHÇE 3. FORMA TANITIMI NEREDE YAYINLANACAK?

İçlerinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yanı sıra forması tanıtılacak Avrupa takımları arasında; AC Milan, Manchester City, Valencia C.F, Borussia Mönchengladbach, Olympique de Marseille ve PSV Eindhoven gibi dünya devlerinin de yer aldığı bu forma tanıtımı PUMA'nın youtube kanalından naklen yayınlanacak. Yayını izlemek için Fenerbahçe 3. forma tanıtımı bağlantısına tıklayabilirsiniz.