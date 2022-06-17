Fenerbahçe, Altay Bayındır ile rekabete girecek kalecisini buldu! Ertuğrul Taşkıran yeniden dönüyor Altay Bayındır ile rekabet girecek tecrübeli kaleci arayışını sürdüren Fenerbahçe, alt yapısından yetişen ve Kasımpaşa'da forma giyen Ertuğrul Taşkıran'ı transfer etmek için çalışmalara başladı. Tecrübeli kalecinin eski takımına dönme konusunda istekli olduğu transferin bir hafta içinde tamamlanabileceği belirtildi.

1 5 Yeni sezonda şampiyon olmayı hedefleyen ve bu doğrultuda kadrosuna yeni takviyeler yapmayı planlayan Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma transferlerinin ardından çalışmalarını sürdürüyor.