Fenerbahçe, Altay Bayındır ile rekabete girecek kalecisini buldu! Ertuğrul Taşkıran yeniden dönüyor
Fenerbahçe, Altay Bayındır ile rekabete girecek kalecisini buldu! Ertuğrul Taşkıran yeniden dönüyor
Altay Bayındır ile rekabet girecek tecrübeli kaleci arayışını sürdüren Fenerbahçe, alt yapısından yetişen ve Kasımpaşa'da forma giyen Ertuğrul Taşkıran'ı transfer etmek için çalışmalara başladı. Tecrübeli kalecinin eski takımına dönme konusunda istekli olduğu transferin bir hafta içinde tamamlanabileceği belirtildi.