Fenerbahçe - Ankaragücü maçına damga vuran olay! Arda Güler, polis olan teyzesiyle kucaklaştı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Ankaragücü maçı öncesinde polis olan teyzesiyle hasret giderdi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
Fenerbahçe - Ankaragücü maçına damga vuran olay! Arda Güler, polis olan teyzesiyle kucaklaştı

Spor Toto Süper Lig'in 10.haftasında Ankaragücü evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. İki takım maç öncesi ısınma çalışması yaparken ilginç bir anlar yaşandı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, maç öncesi polis olan teyzesiyle bir araya geldi.

Fenerbahçe - Ankaragücü maçına damga vuran olay! Arda Güler, polis olan teyzesiyle kucaklaştı

SOSYAL MEDYADA ÇOK SAYIDA ETKİLEŞİM OLDU

Yıldız futbolcunun o anları yayıncı kuruluşun kameralarına takıldı. O anlar sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.

Fenerbahçe - Ankaragücü maçına damga vuran olay! Arda Güler, polis olan teyzesiyle kucaklaştı

Öte yandan sarı lacivertli takım mücadeleyi Batshuayi, İrfan Can ve Rossi'nin attığı gollerle 3-0 kazandı.

Fenerbahçe - Ankaragücü maçına damga vuran olay! Arda Güler, polis olan teyzesiyle kucaklaştı

Not: Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ballon d'Or nedir? Ballon d’Or’u kim kazandı 2022?
Ballon d'Or nedir? Ballon d’Or’u kim kazandı 2022?
MKE Ankaragücü 0 - 3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
MKE Ankaragücü 0 - 3 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
Bugün kimin maçı var17 Ekim 2022 Pazartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var17 Ekim 2022 Pazartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Ertem Şener'in eline ne oldu, eli neden sargılı?
Ertem Şener'in eline ne oldu, eli neden sargılı?
Son Haberler
Mardin Derik'te feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Mardin Derik'te feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Billur Kalkavan için cenaze töreni düzenledi! Sevgilisi Buğra Bahadırlı gözyaşlarına boğuldu
Billur Kalkavan için cenaze töreni düzenledi! Sevgilisi Buğra Bahadırlı gözyaşlarına boğuldu
Fenerbahçe - Ankaragücü maçına damga vuran olay! Arda Güler, polis olan teyzesiyle kucaklaştı
Fenerbahçe - Ankaragücü maçına damga vuran olay! Arda Güler, polis olan teyzesiyle kucaklaştı
Rusya'da "Su-34" eğitim uçağı evlerin arasında düştü: Ölüler ve yaralılar var
Rusya'da "Su-34" eğitim uçağı evlerin arasında düştü: Ölüler ve yaralılar var
Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Milli futbolcu Orkun Kökçü'den takdir toplayan hareket! LGBT'yi simgeleyen kaptanlık bandını takmayacak
Milli futbolcu Orkun Kökçü'den takdir toplayan hareket! LGBT'yi simgeleyen kaptanlık bandını takmayacak
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var17 Ekim 2022 Pazartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var17 Ekim 2022 Pazartesi? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
2022 KPSS DHBT başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne, sınav ne zaman? DHBT başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?
2022 KPSS DHBT başvuruları bitti mi, ne zaman bitiyor, son başvuru tarihi ne, sınav ne zaman? DHBT başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?
Türkiye'yi hedef alınca dayanamadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i herkesin önünde fırçaladı
Türkiye'yi hedef alınca dayanamadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'i herkesin önünde fırçaladı
Nişana giderken kabusu yaşadılar! 6 kişilik bir ailenin bulunduğu araç sulama kanıla uçtu, sürücü hayatını kaybetti!
Nişana giderken kabusu yaşadılar! 6 kişilik bir ailenin bulunduğu araç sulama kanıla uçtu, sürücü hayatını kaybetti!
Liverpool 1 - 0 Manchester City | MAÇ SONUCU
Liverpool 1 - 0 Manchester City | MAÇ SONUCU
Kayserispor 2 -1 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Kayserispor 2 -1 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...
Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...