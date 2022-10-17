Fenerbahçe - Ankaragücü maçına damga vuran olay! Arda Güler, polis olan teyzesiyle kucaklaştı

Spor Toto Süper Lig'in 10.haftasında Ankaragücü evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. İki takım maç öncesi ısınma çalışması yaparken ilginç bir anlar yaşandı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, maç öncesi polis olan teyzesiyle bir araya geldi.
SOSYAL MEDYADA ÇOK SAYIDA ETKİLEŞİM OLDU
Yıldız futbolcunun o anları yayıncı kuruluşun kameralarına takıldı. O anlar sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.
Öte yandan sarı lacivertli takım mücadeleyi Batshuayi, İrfan Can ve Rossi'nin attığı gollerle 3-0 kazandı.
Not: Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır
? Arda Güler, polis olan teyzesiyle maç öncesi hasret giderdi! #ANKvFB pic.twitter.com/9QdQDm3OZx— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 17, 2022