Fenerbahçe anlaşma sağladığı Max Meyer'i İstanbul'a getirdi!

Bu sezon transferde ağırdan ve emin adımlarla ilerlemek isteyen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynatabileceği oyuncuları transfer etmesi gereken son günde vites yükseltti. Eksik bir şekilde Avrupa'da oynamak istemeyen sarı lacivertlilerin bugün transfer bombalarını patlatması beklenirken ilk haber de geldi. Alman oyuncu Max Meyer, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için Türkiye'ye geldi.

A Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre sarı lacivertliler Köln ile sözleşmesi sona eren ve daha önce anlaşma sağladığı Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'i İstanbul'a davet etti. Oyuncu Sabiha Gökçen Havalimanına indi.

MAX MEYER'İN KARİYERİ

Futbol hayatına Sardegna Oberhausen altyapısında başlayan oyuncu çeşitli takımlardan sonra Schalke 04 altyapısına geçti. Daha sonra A takıma yükselmeyi başaran Alman orta saha 2018 yılında 18 milyon Euro bedelle Cyristal Palace takımına transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Köln'e transfer olan Meyer, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren kulüpsüz durumda.

MAX MEYERİ'İN PERFROMANSI

Şu ana kadar toplamda 337 karşılaşmada forma giyen Meyer, 65 gol atarken 53 de asist yaptı. Meye 25 kez sarı kart gördü. Alman oyuncu futbol kariyerinde şu ana kadar hiç kırmızı kart görmedi.

Geçtiğimiz sezon u Köln takımıyla geçiren 25 yaşındaki orta saha 14 maçta forma giydi, sadece 1 asistlik katkı sağlayabildi.