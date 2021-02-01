Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Kemal Ademi, Fatih Karagümrük'e kiralandı!
Fenerbahçe, Kosova asıllı İsviçreli futbolcusu Kemal Ademi'yi Fatih Karagümrük'e kiraladığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe sezon başında Basel'den kadrosuna kattığı 25 yaşındaki golcü oyuncu Kemal Ademi'yi Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e kiraladı. Sarı-lacivertliler, ayrılığı resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük’e kiralandı. Kendisine başarılar dileriz.''
Sezon başında Basel'den transfer edilen 25 yaşındaki İsviçreli forvet, bu sezon Fenerbahçe ile Süper Lig'de 7 maça çıkarken 1 asist yapmıştı. Ademi, Fenerbahçe formasıyla tek golünü Türkiye Kupası'nda kaydetmişti.
KEMAL ADEMİ KİMDİR?
23 Ocak 1996'da Almanya'nın Villingen-Schwenningen şehrinde dünyaya gelen Ademi, 25 yaşında. 1.98 boyuna sahip Kemal Ademi, santrfor bölgesinde görev alıyor. Aynı zamanda sağ ayaklı olan futbolcu, İsviçre uyruklu.
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