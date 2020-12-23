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Fenerbahçe-Başakşehir maçı iddaa oranları

Süper Lig'de 14. hafta oynanacak olan Fenerbahçe-Başakşehir maçının iddaa oranları belli oldu.

Fenerbahçe-Başakşehir maçı iddaa oranları

Süper Lig'de haftanın en kritik maçı bu akşam Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak. Son haftalarda puan kaybı yaşayan iki takımda, bu mücadeleyi kazanarak tekrar moral bulmak istiyor. Ligde, Alanyaspor ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada bulunan Fenerbahçe, rakipleriyle puan farkının açılmasını engellemenin peşinde. Başakşehir ise sezon başından beri süre gelen formsuz gidişatını bu maçla birlikte kırmak istiyor. Turuncu-lacivertliler, ligde 15 puanla 14. sırada bulunuyor. 

İDDAA ORANLARI AÇIKLANDI

Zorlu karşılaşmanın İddaa oranları da belli oldu. Sahasında Başakşehir'i ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin oranı 2.05 olarak belirlendi. Konuk takım Başakşehir'in oranı ise 2.70 olarak belirlendi. Karşılaşmanın beraberliğine verilen oran ise 3.10 olarak duyuruldu. 

Öte yandan Fenerbahçe-Başakşehir maçının 2.5 Alt oranı için 2.05 belirlenirken 2.5 Üst oranı için 1.50 oran verildi. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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