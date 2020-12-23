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  3. Fenerbahçe - Başakşehir maçında art arda 3 kırmızı kart!

Fenerbahçe - Başakşehir maçında art arda 3 kırmızı kart!

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i ağırlarken oldukça gergin anlar yaşandı.Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, kırmızı kart görerek saha kenarına gönderilirken, Rafael ile İrfan Can da kırmızı kart gördü ve Başakşehir 9 kişi mücadele etti.

Fenerbahçe - Başakşehir maçında art arda 3 kırmızı kart!

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe , Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kartlar art arda geldi. 

Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, İrfan Can Kahveci ve Rafael, kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bununla beraber turuncu lacivertli takım, mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

68. dakikada Rafael: Başakşehir'de Rafael, Fenerbahçeli Thiam'a yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.

70. dakikada Okan Buruk: Bunun ardından Teknik Direktör Okan Buruk, saha kenarındaki itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

73. dakikada İrfan Can Kahveci: Başakşehir'de İrfan Can Kahveci üst üste gördüğü sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

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