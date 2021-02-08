Fenerbahçe-Başakşehir Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Futbolda Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası heyecanı da devam ediyor. Çeyrek finalde, Fenerbahçe ile Başakşehir karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe-Başakşehir Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunun ardından çeyrek final karşılaşmalarıyla futbol şöleninin sürdüğü kupada, çeyrek finalde Fenerbahçe-Başakşehir maçı oynanacak. Fenerbahçe, kupada son olarak Kasımpaşa'yı 1-0 geçmişti. Başakşehir ise son 16 turunda Tuzlaspor'u 5-1'le geçmişti. Peki, Fenerbahçe-Başakşehir Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
FENERBAHÇE-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu mücadelesi Fenerbahçe-Başakşehir arasında oynanacak. Zorlu karşılaşma, 9 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşmanın hakem ekibi ise henüz belli olmadı.
HANGİ KANALDA?
Türkiye Kupası'nın yayıncısı Turkuvaz Medya Grubu, Fenerbahçe-Başakşehir maçının da yayıncılığını yapacak. Karşılaşma, ATV ekranlarında izlenebilir olacak.
KUPADA DİĞER MAÇLAR
9 Şubat Salı
20.45: Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
10 Şubat Çarşamba
20.45: Galatasaray - A. Alanyaspor
11 Şubat Perşembe
17.45: DG Sivasspor - FT Antalyaspor
20.45: İH Konyaspor - Beşiktaş