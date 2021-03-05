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  3. Fenerbahçe Beko dolu dizgin! Son kurban ASVEL oldu: 90-86

Fenerbahçe Beko dolu dizgin! Son kurban ASVEL oldu: 90-86

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 28.hafta maçında Fransız ekibi ASVEL’i 90-86 yenerek oynadığı son 13 maçta 12.galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko dolu dizgin! Son kurban ASVEL oldu: 90-86

Turkish Airlines EuroLeague'in 27.haftasında konuk olduğu Milano'yu 100-92'i geçerek moral bulan Fenerbahçe Beko bu kez Fransa'da ASVEL ile karşı karşıya geldi. 

 5 Mart Cuma günü  saat 22.45’te Astroballe’de oynanan mücadelede Matej Boltauzer (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Ingus Baumanis (Letonya) hakem üçlüsü düdük çaldı. 

İlk periyotta bir ara farklı 6 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe birçok hücumdan boş dönse de ilk periyotu  18-20 önde kapattı.  De Colo'nun etkili oyunu ile damga vurduğu maçta Fenerbahçe Beko, ikinci periyotu da  40-38 öne kapatarak üçüncü çeyreğe moralli gitti. Üçüncü çeyrekte ev sahibi ASVEL, bu kez 60-59 üstünlükle son devreye önde girdi. Karşılıklı sayılarla geçen dördüncü periyotta Lorenzo Brown ve De Colo'nun sayılarıyla temsilcimiz mücadeleyi 90-86 galip tamamladı. 

MAÇ HAKKINDA BİLGİLER

1.Çeyrek: 18-20

2.Çeyrek: 20-20

3.Çeyrek: 22-19

4.Çeyrek: 26-31
 
Fenerbahçe: De Colo 24, Guduric 13, Pierre 13, O’Quinn 11, Vesely 9, Brown 9, Barthel 6, Ahmet 5.

Tayfun Altuntaş
Editör
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