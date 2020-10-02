Euroleague'de 2020-2021 sezonu heyecanı başladı. Avrupa basketbolunun birincil turnuvası olan Euroleague, 1. hafta maçlarını oynuyor. Ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Beko, aynı zamanda Euroleague'deki en tecrübeli ve başarılı takımı. Sezonun ilk Euroleague maçına, Kızılyıldız karşısında çıkacak olan sarı-lacivertliler, Obrodavic'in ardından yeni hocası İgor Kokoskov ile ilk Avrupa maçına çıkıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin Euroleague'de oynayacağı Kızılyıldız maçı, 2 Ekim Cuma günü saat 20.45'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. Müsabakayı Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Letonya), Milan Nedovic (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda, ING Basketbol Süper Ligi ve Turkish Airlines EuroLeague 2020-2021 sezonunun ilk yarı müsabakaları seyircisiz oynanacaktır.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe'nin Euroleague mücadelesi, beIN SPORTS HD 3 kanalından naklen yayınlanacak. Bu kanalı izlemeniz için Digitürk aboneliğine sahip olmanız gerekmektedir.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Fenerbahçe Beko, sezonun ilk resmi maçında 26 Eylül Cumartesi günü OGM Ormanspor ile karşılaştı. Ekibimiz, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleyi 105-72 kazandı. Takımımızda 12 oyuncu da süre alırken, en skorer isimler 22 sayıyla Nando De Colo, 19 sayıyla Lorenzo Brown ve 18 sayıyla Melih Mahmutoğlu oldu.

Fenerbahçe Beko’da hafta içerisinde yapılan idmanlarda kendisini deneyen ancak kasık bölgesindeki ağrıları devam eden Leo Westermann bu mücadelede forma giyemeyecek. Takımımızda, OGM Ormanspor maçında sağ ayak bileğinde burkulma yaşayan Jan Vesely ise idmanlara başladı ve teknik ekibimizin şans vermesi durumunda bu karşılaşmada oynayabilecek.

Igor Kokoskov, takımımızın başında EuroLeague’deki ilk maçına çıkacak. Forma giymeleri halinde Johnathan Hamilton, Dyshawn Pierre, Jarell Eddie ve Yiğit Onan da ilk kez EuroLeague’de sahne almış olacak.

Edgaras Ulanovas, son dokuz EuroLeague karşılaşmasında da çift haneli sayılarda verimlilik puanı üretti.

Nando De Colo, geçtiğimiz sezonu 15.9 sayı ortalamasıyla bitirdi ve bu alanda EL’nin en iyi altıncı oyuncusuydu.

Kaptan Melih Mahmutoğlu, geçtiğimiz sezon yakaladığı %50.8 üç sayı yüzdesiyle EuroLeague’in en iyi dördüncü oyuncusuydu.

Jan Vesely, EuroLeague tarihinin en çok hücum ribaundu alan altıncı oyuncusu (431). Vesely, EuroLeague kariyerinde 869 iki sayılık atış isabeti buldu ve bu alanda da en değerli sekizinci oyuncu. Vesely, blok istatistiğinde 150 toplam değer, ribaund istatistiğinde ise 1081 toplam değer ile her iki kategoride de 12. sırada yer alıyor.

Nando De Colo, EuroLeague tarihinde en yüksek yüzdeyle (%94.01) faul atan oyuncu. De Colo’nun EuroLeague kariyerinde toplam 3069 sayısı var ve organizasyon tarihinin en skorer dördüncü ismi. Nando, 769 faul isabetiyle EuroLeague tarihinde dördüncü ve verimlilik puanı toplamında da 3420 ile sekizinci sırada.

Ahmet Düverioğlu’nun EuroLeague kariyerinde iki sayılık atışlarda %65.59 isabet oranı var ve başarılı oyuncumuz bu alanda lig tarihinin en iyi sekizinci ismi.