Fenerbahçe belini doğrultamıyor!

Süper Lig'in bu sezon istediklerini bir türlü alamayan takımı olan Fenerbahçe, sezona başladığı hocası olan Ersun Yanal ile Mart ayında yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından yeni bir hocayla anlaşmayan sarı-lacivertliler yardımcı antrenör Tahir Karapınar ile sezonu tamamlama kararı aldı. Pandeminin ardından lige dönüşte Avrupa kupalarına katılma hakkı için savaşan Fenerbahçe, sezonu ilk 5'e giremeden tamamladı.

Büyük umutlarla girilen sezonda Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirerek taraftarlarını bir hayli üzdü.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında etkili bir performansa imza atsa da bunu sürdüremedi. Sezonun ikinci yarısında üst üste kötü sonuçlar alarak zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, bu sezonu da 7. sırada tamamlayacak. Fenerbahçe, elde ettiği bu başarısız tabloyla Süper Lig'de 1959 yılından beri ilk defa üst üste 2 sezonda ilk 5'in dışında kaldı.

AVRUPA HASRETİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe, ligde yaşadığı başarısız sonuçların ardından Avrupa'dan da uzaklaştı.

Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanamayan sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında boy gösterememişti.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na yarı finalde veda eden ve ligi 7. sırada bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe, önümüzdeki sezon da Avrupa'da yer alamayacak.

Üst üste 2 sezon Avrupa'dan uzak kalacak sarı-lacivertliler, bu başarısızlığı 30 yıl sonra ilk defa yaşayacak.

Fenerbahçe, 1986-87, 1987-1988 ve 1988-1989 sezonlarında üst üste Avrupa kupalarında mücadele edememişti.

EN FAZLA KIRMIZI KART GÖREN TAKIM

Fenerbahçe, son 2 sezonunda gördüğü kırmızı kartlarla da dikkati çekti.

Sarı-lacivertliler, geçen sezon toplamda gördüğü 9 kırmızı kartla Yeni Malatyaspor ile bu alanda en kötü istatistiğe imza atmıştı.

Bu sezon da son maçlar öncesi kırmızı kart sayısı 11'e ulaşan Fenerbahçe, ligde en kötü istatistiğe sahip durumda.