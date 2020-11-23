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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iddaa oranları

Süper Lig'de 10. haftaya girilirken haftanın en önemli Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Derbi öncesi merak edilen iddaa oranları da an itibarıyla açıklandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iddaa oranları

Süper Lig'de sezonun önemli maçlarından birisi bu hafta sonu oynanacak. 10. hafta oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi milyonlarca taraftar tarafından heyecanla bekleniyor. Derbi hakkında en çok merak edilen konulardan birisi ise iddaa oranlarıydı. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin iddaa oranları da an itibarıyla belli oldu. 

Bu sezon, yapılan transferler ile taraftarı memnun eden Fenerbahçe, sezon başından bu yana oynanan oyun ve galibiyetlerle de taraftarlarını memnun etmeye devam ediyor. Ligde son galibiyetini Gençlerbirliği deplasmanında alan sarı-lacivertliler, maçtan 5-1'lik skorla ayrılmıştı. 

Beşiktaş ise sezona kötü girmesine rağmen son haftalarda aldığı galibiyetler ile sıralamada kendini üst sıralara atmayı başardı. Ligde oynanan son maçta, geçen sezonun şampiyonu Başakşehir'i 3-2 geçen siyah-beyazlılar, derbi öncesi güvenini arttırdı. 

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ İDDAA ORANLARI 

Derbide Fenerbahçe galibiyetine verilen oran 1.75 olurken, beraberliğe 3.15, Beşiktaş galibiyetine verilen oran ise 3.20 oldu.

2.5 alt: 2.95

2.5 üst: 1.52

KG var: 1.50

KG yok: 2.00

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 29 Kasım Pazar günü saat 19:00'da Ülker Stadı'nda oynanacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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