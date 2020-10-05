Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas transferini de bitiriyor!

Süper Lig'in transfer şampiyonu Fenerbahçe, transferin kapanmasına saatler kala hamlelerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Satılacak ve alınacak oyuncularda son mesaileri harcayan sarı-lacivertliler, PAOK'tan Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna katacak. NTV Spor'un haberine göre, Yunan oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe'ye imza atacak. Sarı-lacivertliler, oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katacak.

PAOK altyapısında yetişen 26 yaşındaki Pelkas, Yunan ekibinde 10 numaralı formayı giyiyor. Bu sezon 8 resmi maçta 2 gole imza atan Pelkas, PAOK formasıyla Beşiktaş'a karşı da görev yapmıştı.

Pelkas bugüne kadar Yunanistan Milli Takımı'nda da 15 maça çıktı.