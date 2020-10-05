Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas transferini de bitiriyor!
Transferin son gününde son hamlelerini gerçekleştiren Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas transferinde de mutlu sona ulaşıyor.
Süper Lig'in transfer şampiyonu Fenerbahçe, transferin kapanmasına saatler kala hamlelerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Satılacak ve alınacak oyuncularda son mesaileri harcayan sarı-lacivertliler, PAOK'tan Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna katacak. NTV Spor'un haberine göre, Yunan oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe'ye imza atacak. Sarı-lacivertliler, oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katacak.
PAOK altyapısında yetişen 26 yaşındaki Pelkas, Yunan ekibinde 10 numaralı formayı giyiyor. Bu sezon 8 resmi maçta 2 gole imza atan Pelkas, PAOK formasıyla Beşiktaş'a karşı da görev yapmıştı.
Pelkas bugüne kadar Yunanistan Milli Takımı'nda da 15 maça çıktı.