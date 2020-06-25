Fenerbahçe duyurdu: Tolga Ciğerci sakatlandı
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Tolga Ciğerci'nin sakatlandığı belirtildi.
Fenerbahçe yaptığı açıklamada Tolga Ciğerci'nin antrenmanda sakatlandığını ve tedavisine başlandığını belirtti.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Bugün yapilan antrenmanda ağrı hisseden futbolcumuz Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Ayrıntılar geliyor...
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