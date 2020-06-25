Sosyal medya hesabından duyurdu! Beşiktaş'tan flaş sakatlık açıklaması
Beşiktaş'tan açıklamada Jeremain Lens ve Adem Ljajic'in sakatlığına dair bilgi verdi.
Beşiktaş'tan açıklamada Jeremain Lens ve Adem Ljajic'in sakatlığına dair bilgi verdi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
"İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanan Futbol Takımımızda, antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesi burkulan Adem Ljajic ile sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Jeremain Lens’in Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemeleri sonucu; Adem Ljajic’de ATFL ve CFL sprain, Jeremain Lens’te semitendinosus (grade 1) strain tespit edilmiştir.
Adem Ljajic ile Jeremain Lens’in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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