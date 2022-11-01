Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül'den kötü haber! Yoğun bakımda tedavi görüyor

1964-75 sezonlarında Fenerbahçe forması giyen ve takımın kaptanlığını da yapan eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Ziya Şengül'den kötü haber geldi.

Gazeteci Mustafa Çevik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şengül'ün KOAH hastası olduğunu ve yoğun bakımda olduğunu belirtti.

Ziya Şengül (solda)

Çevik, Şengül'ün oğlunun, " Her şeye hazırlıklıyız" dediğini aktardı.

EŞİ GEÇEN YIL VEFAT ETTİ

Öte yandan Ziya Şengül’ün eşi Zeynep Şengül geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti.