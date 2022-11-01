Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül'den kötü haber! Yoğun bakımda tedavi görüyor

Fenerbahçe ve Türk futbolunun simge isimlerinden olan eski futbolcu Ziya Şengül'ün KOAH hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Tayfun Altuntaş
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Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül'den kötü haber! Yoğun bakımda tedavi görüyor

1964-75 sezonlarında Fenerbahçe forması giyen ve takımın kaptanlığını da yapan eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Ziya Şengül'den kötü haber geldi.

Gazeteci Mustafa Çevik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şengül'ün KOAH hastası olduğunu ve yoğun bakımda olduğunu belirtti.

Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül'den kötü haber! Yoğun bakımda tedavi görüyor

Ziya Şengül (solda)

Çevik, Şengül'ün oğlunun, " Her şeye hazırlıklıyız" dediğini aktardı.

EŞİ GEÇEN YIL VEFAT ETTİ

Öte yandan Ziya Şengül’ün eşi Zeynep Şengül geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti.

Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül'den kötü haber! Yoğun bakımda tedavi görüyor

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