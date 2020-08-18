Yeni sezona kadrosunda ve teknik ekibinde yeni isimlerle girmeye hazırlanan Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor. Bu hedef doğrultusunda transferlerini gerçekleştiren sarı-lacivertliler, kadrosuna bir ismi daha kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Mame Thiam'ı açıklayan Fenerbahçe, hücum oyuncusu Enner Valencia ile prensipte anlaştı.

TRT Spor'un haberine göre, Erol Bulut'un ısrarla istediği 30 yaşındaki golcü ile görüşmelerini sürdüren yönetim, oyuncu ile anlaştı. Resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de, Vedat Muriqi'in Lazio'ya satılması an meselesiyken Muriqi'den kalacak boşluk, iki oyuncu ile dolmuş olacak.

ENNER VALENCİA KİMDİR?

4 Kasım 1989 doğumlu Ekvadorlu oyuncu, 30 yaşında. Kariyerinde oldukça büyük tecrübelere sahip olan Valencia, uzun yıllar Premier Lig'de görev yaptı. Santrfor bölgesinde görev yapan Enner Valencia, 1.77 boyunda ve sağ ayaklı.

Futbol kariyerine, ülkesi Ekvador'un takımlarından Caribe Junior'un altyapısında başlayan tecrübeli golcü, uzun yıllar Ekvador liginde forma giydikten sonra, 2014 yılında West Ham United'a transfer oldu. Kariyerinde en çok maça Premier Lig'de çıkan Valencia, bir sezonda Everton'da kiralık olarak forma giydi. 2017 yılında Tigres'e transfer olan golcü, 3 sezon Tigres'te forma giydi. Kariyeri boyunca 350 maçta görev alan Valencia, toplamda 89 gol atma başarısını gösterdi.