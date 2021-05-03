Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ilk 11'ler Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ilk 11'ler ve detaylar haberimizde...

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Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak. Peki Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ilk 11'ler ve ayrıntılar... FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı 3 Mayıs Pazartesi günü (bugün) saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI İLK 11'LER FENERBAHÇE: Harun, Attila, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia. ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Leo, Boumal, Obertan, Omolo, Rashani, Cenk, Gomes. FENERBAHÇER'DE 5 EKSİK Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, yarın takımdaki yerlerini alamayacak. 7 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 40. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek. BB ERZURUMSPOR İLE 4. RANDEVU Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya geliyor İki takım arasında ilk karşılaşma, 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. Söz konusu sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka, 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Rekabette bu sezonun ilk yarısında Erzurum'da oynanan karşılaşmada da Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı. Berkem Temizel Gece Editörü Fnerbahçemaç