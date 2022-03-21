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Fenerbahçe – Galatasaray TBF Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TBF Kadınlar Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe – Galatasaray TBF Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe – Galatasaray TBF Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TBF Kadınlar Türkiye Kupası'nda basketbol heyecanı çeyrek final karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç sporseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Fenerbahçe – Galatasaray TBF Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

FENERBAHÇE – GALATASARAY TBF KADINLAR TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe – Galatasaray maçı 22 Mart 2022 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Mersin'de, Servet Tazegül Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe – Galatasaray maçı Tivibu Spor kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Tivibu Spor, Tivibu 77, Fil Box 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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