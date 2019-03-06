Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş PFDK’na sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması", Galatasaray'ı "saha olayları", Beşiktaş'ı da "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'nin resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Antalyaspor Kulübü idarecisi Cem Deda'nın 01.03.2019 tarihinde oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

MKE Ankaragücü Kulübü'nün 01.03.2019 tarihinde oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Bursaspor Kulübü'nün 02.03.2019 tarihinde oynanan Bursaspor-Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Beşiktaş Kulübü'nün 02.03.2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü'nün 02.03.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Çaykur Rizespor Kulübü'nün 02.03.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "kin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Atiker Konyaspor Kulübü'nün 03.03.2019 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Göztepe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Göztepe Kulübü'nün 03.03.2019 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Göztepe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Evkur Yeni Malatyspor Kulübü'nün 03.03.2019 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyspor-Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün 03.03.2019 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü'nün 03.03.2019 tarihinde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."