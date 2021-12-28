2022 Yıldız Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110110031Fenerbahçe geleneklerine geri mi dönüyor? Sarı lacivertliler yeni genç yıldızını Brezilya'da bulduKemal Kılıçdaroğlu, inceden inceye İmamoğlu'nun kuyusunu kazıyor! HDP'lilerle bir araya gelerek "Ekrem bu konularda çok toy" mesajı!Işın Karaca "Zavallı" demişti! Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den sert tepki geldi! "Sadece o da..."Nas ne demek, TDK'ya göre Nas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110010289Milli yüzücü Emre Sakçı kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Emre Sakçı'nın biyografisi...Spider-Man: No Way Home çılgınlığı! Peter Parker'ın hayranları öyle bir şey yaptılar ki! "Pes" dedirtti!Yılbaşı hindi fiyatları ne kadar oldu? 2022 Bütün ve yarım hindi fiyatları nedir? Migros, Carrefoursa, A101, BİM, Şok hindi fiyatlarıGetir reklamı, Eğitim- İş'i harekete geçirdi! 81 ilin sayıldığı reklama ihtarname! "Öğretmenlerin itibarını zedeleme"
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe geleneklerine geri mi dönüyor? Sarı lacivertliler yeni genç yıldızını Brezilya'da buldu

Fenerbahçe geleneklerine geri mi dönüyor? Sarı lacivertliler yeni genç yıldızını Brezilya'da buldu

Fenerbahçe ligin ilk yarısını 4. sırada tamamladı. Ara transfer döneminde eksiklerini hızlı bir şekilde tamamlamak isteyen Sarı Lacivertler gözünü Brezilya'nın Gremio takımında forma giyen Santos Ferreira'ya dikti. Futbolcu ayrılmaya sıcak bakarken Fenerbahçe transfer ücretini aşağıya çekmeye çalışıyor.

Fenerbahçe geleneklerine geri mi dönüyor? Sarı lacivertliler yeni genç yıldızını Brezilya'da buldu

Fenerbahçe Süper Lig'de ilk yarıyı sahasında Yeni Malatyaspor'ı 2-0 yenerek tamamladı. Teknik Direktör Vitor Perreira ile yollarını ayıran sarı lacivertliler en kısa sürede yeni bir hoca ile anlaşmak istiyor. Hoca arayışlarına devam eden yönetim aynı zamanda kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına da başladı. Fenerbahçe aradığı ismi Brezilya'da buldu.

Fenerbahçe geleneklerine geri mi dönüyor? Sarı lacivertliler yeni genç yıldızını Brezilya'da buldu

BONSERVİS BEDELİ 8 MİLYON EURO

Brezilya Ligi'nin köklü kulüplerinden Gremio'da forma giyen kanat oyuncusu Aldemir dos Santos Ferreira sarı kanaryalar tarafından takibe alındı. 24 yaşındaki futbolcu için Gremio kulubüyle temasa geçildi ve pazarlıklar yapılmaya başlandı. Brezilya'lı futbolcunun bonservis değeri 8 milyon Euro. Bonservis bedelinin yarısı Gremio kulübüne aitken, diğer yarısı da bir şirkete ait.

Bu bedel ödendiği taktirde, Brezilyalı oyuncunun transferi gerçekleşebiliyor. Fiyatın aşağı çekilmesi içinse pazarlıklar devam ediyor. Ferreira'nın kulubüyle Aralık 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fakat Gremio ligden düştüğü için oyuncu da ayrılmaya sıcak bakıyor. 

Fenerbahçe geleneklerine geri mi dönüyor? Sarı lacivertliler yeni genç yıldızını Brezilya'da buldu

ALDEMİR FERREİRA KİMDİR?

Hücumun sağında ve solunda görev yapabilen futbolcu 31 Aralık 1997 doğumlu. 2021 yılında Gremio'da 52 maçta forma şansı bulan oyuncu 14 gol atarken 9 asist yaptı. Brezilyalı genç oyuncu süratli ve kolay adam eksilten yönüyle biliniyor. Fenerbahçe'deki skorer kanat oyuncu eksikliği bu isimle tamamlanmak isteniyor.

Fenerbahçe geleneklerine geri mi dönüyor? Sarı lacivertliler yeni genç yıldızını Brezilya'da buldu

GEÇEN SENEYE KIYASLA FENERBAHÇE DÜŞÜŞTE

Fenerbahçe geçtiğimiz sezonun ilk yarısında 42 puan ile lider Beşiktaş'ın arkasında 2. sırada kendine yer bulmuştu. Bu yıl ise geçtiğimiz yıla nazaran 10 puan daha az toplayarak ilk yarıyı 4. sırada tamamladı. 

Fenerbahçe geleneklerine geri mi dönüyor? Sarı lacivertliler yeni genç yıldızını Brezilya'da buldu

Geçtiğimiz senede 20 maçta 42 gol atan sarı kanaryalar kalesinde 23 gol görürken, bu sezon 19 haftalık periyotta ise 31 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT