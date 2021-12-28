Fenerbahçe geleneklerine geri mi dönüyor? Sarı lacivertliler yeni genç yıldızını Brezilya'da buldu

Fenerbahçe Süper Lig'de ilk yarıyı sahasında Yeni Malatyaspor'ı 2-0 yenerek tamamladı. Teknik Direktör Vitor Perreira ile yollarını ayıran sarı lacivertliler en kısa sürede yeni bir hoca ile anlaşmak istiyor. Hoca arayışlarına devam eden yönetim aynı zamanda kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına da başladı. Fenerbahçe aradığı ismi Brezilya'da buldu.

BONSERVİS BEDELİ 8 MİLYON EURO

Brezilya Ligi'nin köklü kulüplerinden Gremio'da forma giyen kanat oyuncusu Aldemir dos Santos Ferreira sarı kanaryalar tarafından takibe alındı. 24 yaşındaki futbolcu için Gremio kulubüyle temasa geçildi ve pazarlıklar yapılmaya başlandı. Brezilya'lı futbolcunun bonservis değeri 8 milyon Euro. Bonservis bedelinin yarısı Gremio kulübüne aitken, diğer yarısı da bir şirkete ait.

Bu bedel ödendiği taktirde, Brezilyalı oyuncunun transferi gerçekleşebiliyor. Fiyatın aşağı çekilmesi içinse pazarlıklar devam ediyor. Ferreira'nın kulubüyle Aralık 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fakat Gremio ligden düştüğü için oyuncu da ayrılmaya sıcak bakıyor.

ALDEMİR FERREİRA KİMDİR?

Hücumun sağında ve solunda görev yapabilen futbolcu 31 Aralık 1997 doğumlu. 2021 yılında Gremio'da 52 maçta forma şansı bulan oyuncu 14 gol atarken 9 asist yaptı. Brezilyalı genç oyuncu süratli ve kolay adam eksilten yönüyle biliniyor. Fenerbahçe'deki skorer kanat oyuncu eksikliği bu isimle tamamlanmak isteniyor.

GEÇEN SENEYE KIYASLA FENERBAHÇE DÜŞÜŞTE

Fenerbahçe geçtiğimiz sezonun ilk yarısında 42 puan ile lider Beşiktaş'ın arkasında 2. sırada kendine yer bulmuştu. Bu yıl ise geçtiğimiz yıla nazaran 10 puan daha az toplayarak ilk yarıyı 4. sırada tamamladı.

Geçtiğimiz senede 20 maçta 42 gol atan sarı kanaryalar kalesinde 23 gol görürken, bu sezon 19 haftalık periyotta ise 31 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.