Fenerbahçe genç oyuncu Çağatay Kurukalıp transferini bildirmeye hazırlanıyor

Yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralı ile birlikte takımlar kadrosundaki yerli oyuncu sayısını artırmak için girişimlerde bulunuyor. Yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın da isteği doğrultusunda Fenerbahçe yerli ve genç bir futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Bu doğrultuda uzun süredir Çağatay Kurukalıp'ı kadrosuna katma isteği olan sarı lacivertlilerin bu transferi bitirdiği ifade edildi.

BONSERVİSİ ELİNDE

Genç oyuncu geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da geçirdi. İstanbul kulübüyle sözleşmesi biten Çağatay Kurukalıp'ın Süper Lig ekiplerinden birine transfer olması bekleniyordu. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe bu oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirdi. Transfer 24 saat içerisinde açıklanacak. Evrakların yetişmesi bekleniyor.

Çağatay Kasımpaşa'nın belirli yaştaki alt yapı takımlarında top koşturdu ancak henüz bir Süper Lig maçında tecrübesi bulunmuyor.