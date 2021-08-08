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Fenerbahçe - Giresunspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Daha önce 6 hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe, sezon başlamadan önceki son hazırlık maçına Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor karşısında çıkmaya hazırlanıyor. Bu karşılaşmayı takip etmek isteyen sporseverler Fenerbahçe - Giresunspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

Fenerbahçe - Giresunspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle giren Fenerbahçe'de  hazırlıklar devam ediyor. Sarı lacivertli kulüp lige formda girmek için hazırlık maçları düzenliyor. Daha önce 6 hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe, 7. maç için ligin yeni ekiplerinden Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maçı merakla bekleyen sporseverler Fenerbahçe - Giresunspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularının yanıtını arıyor. İşte cevaplar...

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

9 Ağustos 2021 Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 20.00'da başlayacak. Bu karşılaşma Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe - Giresunspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni transferlerin de sahne alacağı merakla beklenen bu maç için henüz resmi bir kanal açıklaması yapılmadı. Maçın yayıncısı belli olduğu anda haberimize eklenecektir.

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