Önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle giren Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Sarı lacivertli kulüp lige formda girmek için hazırlık maçları düzenliyor. Daha önce 6 hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe, 7. maç için ligin yeni ekiplerinden Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maçı merakla bekleyen sporseverler Fenerbahçe - Giresunspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularının yanıtını arıyor. İşte cevaplar...

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

9 Ağustos 2021 Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 20.00'da başlayacak. Bu karşılaşma Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni transferlerin de sahne alacağı merakla beklenen bu maç için henüz resmi bir kanal açıklaması yapılmadı. Maçın yayıncısı belli olduğu anda haberimize eklenecektir.