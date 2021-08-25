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  4. Fenerbahçe golcü transferinde büyük oynuyor! Hedef Alexis Sanchez ve Lacazette!

Fenerbahçe golcü transferinde büyük oynuyor! Hedef Alexis Sanchez ve Lacazette!

Golcü transferi için bütün çabasını Alexander Sörloth'a harcayan Fenerbahçe, bu oyuncuyla anlaşamayınca rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Kaliteli isimle anlaşmak isteyen sarı lacivertliler gündemine Alexis Sanchez ve Alexander Lacazette'yi aldı.

Fenerbahçe golcü transferinde büyük oynuyor! Hedef Alexis Sanchez ve Lacazette!

Fenerbahçe golcü transferinde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Leipzig'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth için tüm şartları zorlayan kanarya, bu transferden umduğunu bulamayınca rotasını diğer yıldız golcülere çevirdi. Kaliteden taviz vermeyen sarı lacivertli yöneticiler, Alexis Sanchez ve Lacazette gibi yıldız golcüleri gündemine aldı. 

ALEXİS SANCHEZ

Bir dönem Arsenal'de Mesut Özil ile takım arkadaşı olan Şilili yıldız, geçtiğimiz sezonun başında bedelsiz olarak Inter'e gitmişti. Inter ile şampiyonluk yaşayan deneyimli golcü, İtalyan ekibinde 30 maçta forma giyip, 7 gol atıp 7 de asistlik katkıda bulundu. Yılda 7 milyon Euro maaş alan 32 yaşındaki golcü oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023'e kadar devam ediyor.

Fenerbahçe golcü transferinde büyük oynuyor! Hedef Alexis Sanchez ve Lacazette!

ALEXANDRE LACAZETTE

2017 yılında 53 milyon Euro bedelle Olympique Lyon'dan Arsenal'e transfer olan Alexandere Lacazette, yine Fenerbahçeli Mesut Özil'in en iyi anlaştığı isimlerdendi. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 31 maçta görev alan 30 yaşındaki Fransız golcü, 13 gol atıp 2 de asist katkısı sağlamıştı. Bu sezon öncesinde koronavirüse yakalanan Lacazette, iki maç kaçırdığı Premier Lig'de, Arsenal ile antrenmanlara çıkmaya başladı.

Fenerbahçe golcü transferinde büyük oynuyor! Hedef Alexis Sanchez ve Lacazette!

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