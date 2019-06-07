Fenerbahçe Hatem Ben Arfa ile anşlaştı mı? Hatem Ben Arfa kimdir?

Hatem Ben Arfa'nın bir kez daha Fenerbahçe'nin radarında olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE TEKLİFİNİ YAPTI!

TRT Spor'un haberine göre; Fransa 1. Lig ekiplerinden Rennes'te forma giyen 32 yaşındaki yıldız futbolcu için temas kuran Fenerbahçe, teklifini yaptı.

Ben Arfa'nın da transfere sıcak baktığı vurgulanırken bu konuda resmi adımların önümüzdeki günlerde atılacağı iddia edildi.

HATEM BEN ARFA KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

7 Mart 1987 tarihinde Fransa’nın Clamart kentinde dünyaya gelen Hatem Ben Arfa, Tunus asıllı. Sol ayağını etkili kullanan Faslı oyuncu, Olympique Lyon altyapısında futbol yaşantısına başladı. Lyon ile profesyonel futbol yaşantısına başlayan Ben Arfa bu kulüpte parladı. Lyon formasıyla 85 maça çıkan Ben Arfa 11 gol atıp 9 asist yaptı.

2004-08 sezonları arasında forma giydiği takımda 64 maça çıkan Ben Arfa 7 gol buldu. 12 milyon Euro bonservis karşılığında Marsilya’ya transfer oldu. Marsilya’da bir dönem oynadıktan sonra Newcastle United’a kiralandı. İngiliz ekibi N.United sonrasında Ben Arfa’nın bonservisini aldı. Ancak genç oyuncunun kariyeri Newcastle’da düşüşe geçti.

Kadroda kendisine yer bulamayan Hatem Ben Arfa bir diğer İngiliz ekibi Hull City’e kiralandı. Hull City şansını da değerlendiremeyen Ben Arfa’yı Newcastle, bonservissiz bırakmak zorunda kaldı. 2015 yılının yaz aylarında Hatem Ben Arfa ülkesinin Nice takımın yolunu tuttu. Burada adeta yeniden küllerinden doğan Ben Arfa 37 maçta 18 gol 6 asist yaptı ve yıldızlaştı.

Nice'de adeta yeniden doğan Ben Arfa, PSG'nin yolunu tuttu. Büyük umutlarla transfer edilen fakat vasatı aşamayan 31 yaşındaki futbolcu, kadro dışı bırakıldı. Başkent ekibinde 32 maça çıkan Ben Arfa, 4 gol kaydetti ve eylül ayında Rennes'e transfer oldu.