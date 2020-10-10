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Fenerbahçe hazırlık maçında İstanbulspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe bugün hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Peki Fenerbahçe - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi ? İşte merak edilen soruların cevapları...

Fenerbahçe hazırlık maçında İstanbulspor'u ağırlayacak

Fenerbahçe YouTube kanalına üye olmak için tıklayınızSüper Lig'de geride kalan 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik ederek 8 puan toplayan ve ikinci sırada bulunan Fenerbahçe milli maç arasında hazırlık maçında İstanbulspor'u ağırlayacak. Peki Fenerbahçe - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi ? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe bugün saat 17.00'da Can Bartu Tesislerinde İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takım hazırlık maçına milli takım kamplarında bulunan Ozan Tufan, Pelkas, Tisserand, Nazım Sangare, Altay Bayındır, Samatta, Valencia, Garry Rodrigues, Nabil Dirar ve sakatlığı bulunan Perotti'den yoksun çıkacak.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe ile İstanbulspor'un karşı karşıya geleceği maç Fenerbahçe'nin YouTube hesabından yayınlanacak. Mücadeleyi üye olanlara izleyebilecek.

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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