Fenerbahçe, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Fenerbahçe ve Kasımpaşa mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 37. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile 25.04.2021 20:30'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Fenerbahçe, Kasımpaşa Maç Sonucu Ne Oldu?
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Fenerbahçe, Kasımpaşa maç sonucu:
|Fenerbahçe
|Kasımpaşa
|3
|2
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Fenerbahçe, Kasımpaşa maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi -
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 20:30
Fenerbahçe Kasımpaşa Maçının Hakemleri
Fırat Aydınus(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Erdem Bayık(2. Yardımcı Hakem), Onur Özütoprak(dördüncü Hakem), Suat Arslanboğa(var), Erkan Engin(avar)
Fenerbahçe
Fenerbahçe İlk 11
15. Harun Tekin, 4. Serdar Aziz, 5. Jose Ernesto Sosa, 7. Ozan Tufan, 8. Mert Hakan Yandaş, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 17. İrfan Can Kahveci, 35. Nazım Sangare, 41. Attıla Arpad Szalaı, 88. Caner Erkin
Yedekler
92. Osman Ertuğrul Çetin, 9. Papıss Demba Cısse, 10. Mbwana Ally Samatta, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 27. Thıam Mame Baba, 29. Sinan Gümüş, 37. Fılıp Novak, 77. Gökhan Gönül
Teknik Sorumlu
Goller
Enner Remberto Valencıa Lastra,15.dk (h), Attıla Arpad Szalaı,40.dk (h), Enner Remberto Valencıa Lastra,45+1.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Harun Tekin 80.dk, Sarı Kart İrfan Can Kahveci 42.dk
Oyundan Çıkanlar
Ozan Tufan 71.dk, İrfan Can Kahveci 90.dk, Mert Hakan Yandaş 71.dk, Enner Remberto Valencıa Lastra 71.dk, Dımıtrıos Pelkas 90+8.dk
Oyuna Girenler
Luız Gustavo Dıas 71.dk, Ferdi Erenay Kadıoğlu 90.dk, Sinan Gümüş 71.dk, Thıam Mame Baba 71.dk, Fılıp Novak 90+8.dk
Kasımpaşa İlk 11
33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 6. Loret Sadıku, 10. Harıs Hajradınovıc, 14. Gılbert Koomson, 21. Kevın Varga, 25. Tomas Brecka, 26. Krıstıjan Bıstrovıc, 32. Derrıck Luckassen, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj
Yedekler
1. Ramazan Köse, 4. Danıel Noel Drınkwater, 5. Tarkan Serbest, 7. Anıl Koç, 13. Dusko Tosıc, 18. Evren Eren Elmalı, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 34. Doğucan Haspolat, 55. Yasin Dülger, 80. Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Sorumlu
Goller
Harıs Hajradınovıc,21.dk (f), Florent Hadergjonaj,82.dk (p)
Kartlar
Sarı Kart Isaac Kıese Thelın 34.dk
Oyundan Çıkanlar
Loret Sadıku 80.dk, Gılbert Koomson 51.dk, Krıstıjan Bıstrovıc 51.dk
Oyuna Girenler
Danıel Noel Drınkwater 80.dk, Anıl Koç 51.dk, Tarkan Serbest 51.dk
Süper Lig 37. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|35
|23
|6
|6
|75
|36
|75
|39
|2
|Fenerbahçe
|35
|22
|6
|7
|64
|36
|72
|28
|3
|Galatasaray
|35
|21
|6
|8
|67
|33
|69
|34
|4
|Trabzonspor
|36
|17
|12
|7
|44
|33
|63
|11
|5
|Alanyaspor
|36
|16
|8
|12
|55
|39
|56
|16
|6
|Hatayspor
|35
|15
|9
|11
|57
|43
|54
|14
|7
|Sivasspor
|35
|12
|16
|7
|48
|41
|52
|7
|8
|Gaziantep FK
|35
|13
|12
|10
|53
|45
|51
|8
|9
|Fatih Karagümrük
|35
|13
|11
|11
|49
|42
|50
|7
|10
|Göztepe
|35
|12
|11
|12
|51
|48
|47
|3
|11
|Konyaspor
|35
|10
|12
|13
|42
|45
|42
|-3
|12
|Çaykur Rizespor
|35
|10
|12
|13
|45
|56
|42
|-11
|13
|Antalyaspor
|36
|9
|15
|12
|36
|48
|42
|-12
|14
|Yeni Malatyaspor
|35
|9
|13
|13
|42
|47
|40
|-5
|15
|MKE Ankaragücü
|35
|10
|8
|17
|43
|56
|38
|-13
|16
|Kasımpaşa
|36
|9
|10
|17
|39
|54
|37
|-15
|17
|Başakşehir FK
|35
|9
|10
|16
|37
|53
|37
|-16
|18
|BB Erzurumspor
|36
|9
|10
|17
|39
|60
|37
|-21
|19
|Kayserispor
|35
|8
|11
|16
|27
|46
|35
|-19
|20
|Gençlerbirliği
|35
|9
|8
|18
|36
|61
|35
|-25
|21
|Denizlispor
|35
|6
|10
|19
|33
|60
|28
|-27
Süper Lig 37. hafta Fikstür sonuçları
|23.04.2021
|Gençlerbirliği
|2-1
|Çaykur Rizespor
|24.04.2021
|Beşiktaş
|3-1
|Kayserispor
|24.04.2021
|Denizlispor
|1-1
|Sivasspor
|24.04.2021
|Konyaspor
|0-0
|Hatayspor
|24.04.2021
|Trabzonspor
|2-0
|Fatih Karagümrük
|24.04.2021
|Antalyaspor
|0-1
|Galatasaray
|25.04.2021
|Başakşehir FK
|0-0
|Alanyaspor
|25.04.2021
|Gaziantep FK
|2-3
|BB Erzurumspor
|25.04.2021
|Yeni Malatyaspor
|2-1
|MKE Ankaragücü
|25.04.2021
|Fenerbahçe
|3-2
|Kasımpaşa