Fenerbahçe, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAdanaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAydeniz Et Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBeypiliç Boluspor - Yılport Samsunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAkhisarspor - Altay Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuTuzlaspor - Adana Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuMenemenspor - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBursaspor - İstanbulspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAnkaraspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAltınordu - Gzt Giresunspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Fenerbahçe, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Fenerbahçe ve Kasımpaşa mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 37. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile 25.04.2021 20:30'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Fenerbahçe, Kasımpaşa Maç Sonucu Ne Oldu?

Fenerbahçe - Kasımpaşa Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maç sonucu:

FENERBAHÇE KASIMPAŞA
Fenerbahçe Kasımpaşa
3 2

Fenerbahçe Kasımpaşa Maçının Özeti İçin Tıklayın

Fenerbahçe, Kasımpaşa maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi -

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 20:30

Fenerbahçe Kasımpaşa Maçının Hakemleri

Fırat Aydınus(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Erdem Bayık(2. Yardımcı Hakem), Onur Özütoprak(dördüncü Hakem), Suat Arslanboğa(var), Erkan Engin(avar)

FENERBAHÇEFenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

15. Harun Tekin, 4. Serdar Aziz, 5. Jose Ernesto Sosa, 7. Ozan Tufan, 8. Mert Hakan Yandaş, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 17. İrfan Can Kahveci, 35. Nazım Sangare, 41. Attıla Arpad Szalaı, 88. Caner Erkin

Yedekler

92. Osman Ertuğrul Çetin, 9. Papıss Demba Cısse, 10. Mbwana Ally Samatta, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 27. Thıam Mame Baba, 29. Sinan Gümüş, 37. Fılıp Novak, 77. Gökhan Gönül

Teknik Sorumlu

Goller

Enner Remberto Valencıa Lastra,15.dk (h), Attıla Arpad Szalaı,40.dk (h), Enner Remberto Valencıa Lastra,45+1.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Harun Tekin 80.dk, Sarı Kart İrfan Can Kahveci 42.dk

Oyundan Çıkanlar

Ozan Tufan 71.dk, İrfan Can Kahveci 90.dk, Mert Hakan Yandaş 71.dk, Enner Remberto Valencıa Lastra 71.dk, Dımıtrıos Pelkas 90+8.dk

Oyuna Girenler

Luız Gustavo Dıas 71.dk, Ferdi Erenay Kadıoğlu 90.dk, Sinan Gümüş 71.dk, Thıam Mame Baba 71.dk, Fılıp Novak 90+8.dk

KASIMPAŞAKasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 6. Loret Sadıku, 10. Harıs Hajradınovıc, 14. Gılbert Koomson, 21. Kevın Varga, 25. Tomas Brecka, 26. Krıstıjan Bıstrovıc, 32. Derrıck Luckassen, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

1. Ramazan Köse, 4. Danıel Noel Drınkwater, 5. Tarkan Serbest, 7. Anıl Koç, 13. Dusko Tosıc, 18. Evren Eren Elmalı, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 34. Doğucan Haspolat, 55. Yasin Dülger, 80. Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Sorumlu

Goller

Harıs Hajradınovıc,21.dk (f), Florent Hadergjonaj,82.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Isaac Kıese Thelın 34.dk

Oyundan Çıkanlar

Loret Sadıku 80.dk, Gılbert Koomson 51.dk, Krıstıjan Bıstrovıc 51.dk

Oyuna Girenler

Danıel Noel Drınkwater 80.dk, Anıl Koç 51.dk, Tarkan Serbest 51.dk

Süper Lig 37. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş35236675367539
2Fenerbahçe35226764367228
3Galatasaray35216867336934
4Trabzonspor361712744336311
5Alanyaspor361681255395616
6Hatayspor351591157435414
7Sivasspor35121674841527
8Gaziantep FK351312105345518
9Fatih Karagümrük351311114942507
10Göztepe351211125148473
11Konyaspor35101213424542-3
12Çaykur Rizespor35101213455642-11
13Antalyaspor3691512364842-12
14Yeni Malatyaspor3591313424740-5
15MKE Ankaragücü3510817435638-13
16Kasımpaşa3691017395437-15
17Başakşehir FK3591016375337-16
18BB Erzurumspor3691017396037-21
19Kayserispor3581116274635-19
20Gençlerbirliği359818366135-25
21Denizlispor3561019336028-27

Süper Lig 37. hafta Fikstür sonuçları

23.04.2021Gençlerbirliği2-1Çaykur Rizespor
24.04.2021Beşiktaş3-1Kayserispor
24.04.2021Denizlispor1-1Sivasspor
24.04.2021Konyaspor0-0Hatayspor
24.04.2021Trabzonspor2-0Fatih Karagümrük
24.04.2021Antalyaspor0-1Galatasaray
25.04.2021Başakşehir FK0-0Alanyaspor
25.04.2021Gaziantep FK2-3BB Erzurumspor
25.04.2021Yeni Malatyaspor2-1MKE Ankaragücü
25.04.2021Fenerbahçe3-2Kasımpaşa
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT