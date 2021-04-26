Fenerbahçe, Kasımpaşa Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaştı. maç 3-2 sona erdi. Fenerbahçe ve Kasımpaşa mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 37. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile 25.04.2021 20:30'da karşılaştı. Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi - stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Fenerbahçe, Kasımpaşa Maç Sonucu Ne Oldu? Fenerbahçe - Kasımpaşa Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Fenerbahçe, Kasımpaşa maç sonucu: Fenerbahçe Kasımpaşa 3 2 Fenerbahçe Kasımpaşa Maçının Özeti İçin Tıklayın Fenerbahçe, Kasımpaşa maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi -

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 20:30

Fenerbahçe Kasımpaşa Maçının Hakemleri

Fırat Aydınus(hakem), Aleks Taşcıoğlu(1. Yardımcı Hakem), Erdem Bayık(2. Yardımcı Hakem), Onur Özütoprak(dördüncü Hakem), Suat Arslanboğa(var), Erkan Engin(avar)

Fenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

15. Harun Tekin, 4. Serdar Aziz, 5. Jose Ernesto Sosa, 7. Ozan Tufan, 8. Mert Hakan Yandaş, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 14. Dımıtrıos Pelkas, 17. İrfan Can Kahveci, 35. Nazım Sangare, 41. Attıla Arpad Szalaı, 88. Caner Erkin

Yedekler

92. Osman Ertuğrul Çetin, 9. Papıss Demba Cısse, 10. Mbwana Ally Samatta, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 27. Thıam Mame Baba, 29. Sinan Gümüş, 37. Fılıp Novak, 77. Gökhan Gönül

Teknik Sorumlu

Goller

Enner Remberto Valencıa Lastra,15.dk (h), Attıla Arpad Szalaı,40.dk (h), Enner Remberto Valencıa Lastra,45+1.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Harun Tekin 80.dk, Sarı Kart İrfan Can Kahveci 42.dk

Oyundan Çıkanlar

Ozan Tufan 71.dk, İrfan Can Kahveci 90.dk, Mert Hakan Yandaş 71.dk, Enner Remberto Valencıa Lastra 71.dk, Dımıtrıos Pelkas 90+8.dk

Oyuna Girenler

Luız Gustavo Dıas 71.dk, Ferdi Erenay Kadıoğlu 90.dk, Sinan Gümüş 71.dk, Thıam Mame Baba 71.dk, Fılıp Novak 90+8.dk

Kasımpaşa

Kasımpaşa İlk 11

33. Mahmut Ertuğrul Taşkıran, 3. Oussama Hadadı, 6. Loret Sadıku, 10. Harıs Hajradınovıc, 14. Gılbert Koomson, 21. Kevın Varga, 25. Tomas Brecka, 26. Krıstıjan Bıstrovıc, 32. Derrıck Luckassen, 92. Isaac Kıese Thelın, 94. Florent Hadergjonaj

Yedekler

1. Ramazan Köse, 4. Danıel Noel Drınkwater, 5. Tarkan Serbest, 7. Anıl Koç, 13. Dusko Tosıc, 18. Evren Eren Elmalı, 23. Mehmet Feyzi Yıldırım, 34. Doğucan Haspolat, 55. Yasin Dülger, 80. Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Sorumlu

Goller

Harıs Hajradınovıc,21.dk (f), Florent Hadergjonaj,82.dk (p)

Kartlar

Sarı Kart Isaac Kıese Thelın 34.dk

Oyundan Çıkanlar

Loret Sadıku 80.dk, Gılbert Koomson 51.dk, Krıstıjan Bıstrovıc 51.dk

Oyuna Girenler

Danıel Noel Drınkwater 80.dk, Anıl Koç 51.dk, Tarkan Serbest 51.dk

Süper Lig 37. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 35 23 6 6 75 36 75 39 2 Fenerbahçe 35 22 6 7 64 36 72 28 3 Galatasaray 35 21 6 8 67 33 69 34 4 Trabzonspor 36 17 12 7 44 33 63 11 5 Alanyaspor 36 16 8 12 55 39 56 16 6 Hatayspor 35 15 9 11 57 43 54 14 7 Sivasspor 35 12 16 7 48 41 52 7 8 Gaziantep FK 35 13 12 10 53 45 51 8 9 Fatih Karagümrük 35 13 11 11 49 42 50 7 10 Göztepe 35 12 11 12 51 48 47 3 11 Konyaspor 35 10 12 13 42 45 42 -3 12 Çaykur Rizespor 35 10 12 13 45 56 42 -11 13 Antalyaspor 36 9 15 12 36 48 42 -12 14 Yeni Malatyaspor 35 9 13 13 42 47 40 -5 15 MKE Ankaragücü 35 10 8 17 43 56 38 -13 16 Kasımpaşa 36 9 10 17 39 54 37 -15 17 Başakşehir FK 35 9 10 16 37 53 37 -16 18 BB Erzurumspor 36 9 10 17 39 60 37 -21 19 Kayserispor 35 8 11 16 27 46 35 -19 20 Gençlerbirliği 35 9 8 18 36 61 35 -25 21 Denizlispor 35 6 10 19 33 60 28 -27

Süper Lig 37. hafta Fikstür sonuçları