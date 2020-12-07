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  3. Fenerbahçe Kongre Üyesi Murat Zorlu açıkladı! Mesut Özil Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Fenerbahçe Kongre Üyesi Murat Zorlu açıkladı! Mesut Özil Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Fenerbahçe'nin adeta yasak aşkı haline gelen Mesut Özil'de, bir son dakika gelişmesi yaşandı. Fenerbahçe Kongre Üyesi Murat Zorlu, oyuncunun Fenerbahçe'ye geleceğini iddia etti.

Fenerbahçe Kongre Üyesi Murat Zorlu açıkladı! Mesut Özil Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Fenerbahçe'de bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. Son yıllarda, adı sürekli sarı-lacivertlilerle geçen ve Fenerbahçeli olduğu bilinen Mesut Özil'in, devre arasında Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor. Bu iddia, sarı-lacivertlilerin Kongre Üyesi Murat Zorlu'dan geldi.

Hali hazırda Arsenal'de forma giyen ancak son yıllarda oldukça büyük düşüş yaşayan ve İngiltere'de kalması beklenmeyen Özil'in, Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak hangi takıma gideceği konusu netleşmiş değiş. Son yıllarda adı sürekli Fenerbahçe ile anılan ve spekülasyondan ileri gidemeyen Mesut Özil için bir kez daha Fenerbahçe iddiası geldi. 

Fenerbahçe Kongre Üyesi Murat Zorlu, "Bugün aldığım istihbarata göre; Mesut Özil, devre arası yüzde 90 ihtimalle Fenerbahçe'de." ifadelerini kullandı.

Taraftarı oldukça heyecanlandıran bu açıklamanın gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği ise merak konusu oldu. 

MURAT ZORLU KİMDİR?

Fenerbahçe Kongre Üyesi olduğu bilinen Murat Zorlu, aynı zamanda Sports Digitale isimli YouTube kanalında 'Sadece Fenerbahçe' isimli bir programa sahip. Zorlu, bu YouTube kanalının aynı zamanda ortaklarından birisidir. 



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