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Fenerbahçe kulübü Doktorundan Vesely ve De Colo'nun sakatlığıyla ilgili açıklama

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde Barcelona ile yaptığı maçta sakatlanan Jan Vesely ve Nando de Colo'nun son durumlarıyla ilgili takım doktoru Ahmet Kulduk, açıklamalarda bulundu .

Fenerbahçe kulübü Doktorundan Vesely ve De Colo'nun sakatlığıyla ilgili açıklama

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncuları Jan Vesely ve Nando de Colo'nun sağlık durumları hakkında açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde Barcelona ile yaptığı maçta sakatlanan Jan Vesely ve Nando de Colo'nun son durumlarıyla ilgili takım doktoru Ahmet Kulduk, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Oyuncumuz Jan Vesely'nin bugün Acıbadem Kadıköy Hastanesinde çekilen MR'ında sol ayak bileği dış yan bağ lezyonu tespit edilmiştir. Vesely'nin tedavisine başlanmıştır ve sporcumuzun durumu, iki hafta sonra tekrar değerlendirilerek dönüş sürecine karar verilecektir. Karşılaşmanın son çeyreğinde sakatlanan De Colo'nun diz travması nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Sporcumuzun durumu, Real Madrid karşılaşması öncesinde tekrar değerlendirilecektir."

KAYNAK:AA

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