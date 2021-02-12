Fenerbahçe Kulübü'nden flaş açıklama! 2 sporcu daha koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada erkek voleybol takımında forma giyen iki sporcunun daha koronavirüse yakalandığı ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün yapılan Kovid-19 PCR test sonuçlarına göre Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'mızın teknik ekip ve sporcularının tamamı negatif olup, Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mızda ise 2 sporcumuz daha pozitif çıkmıştır"

Erkek voleybol takımında toplam 8 sporcu ve 4 teknik personelin karantinada olduğu kaydedildi.