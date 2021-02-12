Bakan Koca: "Acil sağlık hizmetine umarım hiçbir zaman ihtiyaç olmaz, ancak..."Fenerbahçe Kulübü'nden flaş açıklama! 2 sporcu daha koronavirüse yakalandıDeri Ayakçı Maaşı Ne Kadar? 2021 Deri Ayakçı Maaşları, Deri Ayakçı İş İlanlarıKurutma-Apre Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Kurutma-Apre Makinesi Operatörü Maaşları, İş İlanlarıAkıllara durgunluk veren olay! Hırsızlar içinde vefat eden bir kadının olduğu cenaze aracını çaldı!Deri Model Makineci Maaşı Ne Kadar? 2021 Deri Model Makineci Maaşları, Deri Model Makineci İş İlanlarıÇözgülü Örme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Çözgülü Örme Makinesi Operatörü Maaşları, İş İlanlarıTarak Makinesi Operatörü-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2021 Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil Maaşları, İş İlanlarıElyaf Açma Makineleri Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Elyaf Açma Makineleri Operatörü Maaşları, İş İlanlarıKarton Pres Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Karton Pres Operatörü Maaşları, Karton Pres Operatörü İş İlanları
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe Kulübü'nden flaş açıklama! 2 sporcu daha koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Kulübü'nden flaş açıklama! 2 sporcu daha koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada erkek voleybol takımında oynayan iki sporcunun daha koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden flaş açıklama! 2 sporcu daha koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada erkek voleybol takımında forma giyen iki sporcunun daha koronavirüse yakalandığı ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

 "Bugün yapılan Kovid-19 PCR test sonuçlarına göre Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'mızın teknik ekip ve sporcularının tamamı negatif olup, Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mızda ise 2 sporcumuz daha pozitif çıkmıştır" 

Erkek voleybol takımında toplam 8 sporcu ve 4 teknik personelin karantinada olduğu kaydedildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT