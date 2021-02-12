Fenerbahçe Kulübü'nden flaş açıklama! 2 sporcu daha koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada erkek voleybol takımında oynayan iki sporcunun daha koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada erkek voleybol takımında forma giyen iki sporcunun daha koronavirüse yakalandığı ifade edildi.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Bugün yapılan Kovid-19 PCR test sonuçlarına göre Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'mızın teknik ekip ve sporcularının tamamı negatif olup, Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mızda ise 2 sporcumuz daha pozitif çıkmıştır"
Erkek voleybol takımında toplam 8 sporcu ve 4 teknik personelin karantinada olduğu kaydedildi.