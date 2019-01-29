Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi.Portekiz basını, sarı lacivertlilerin Slimani'yi göndererek Benfica'dan Nicolas Castillo'yu kadrosuna katmak istediğini iddia etmişti.Portekiz gazetesi A Bola, sarı lacivertlilerin golcü transferindeki hedefinin Nicolas Castillo olduğunu öne sürmüştü. Bu transferde sıcak bir gelişme yaşandı. İki kulüp anlaştı. Fenerbahçe'nin Şilili oyuncuyu kiralayacağı öğrenildi.Benfica'da bu sezon istediği kadar süre alamayan 25 yaşındaki futbolcu, 11 maçta gol sevinci yaşayamadı.Copa Amerika'da Şili milli takımında görev almak isteyen Castillo, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında kiraladığı Slimani'nin ise İngiltere'ye döneceği ifade edildi. Nitekim Ersun Yanal, Yeni Malatyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Slimani'nin ayrılığının sinyalini vermişti. Fenerbahçe Nicolas Castillo için Benfica'yla anlaştı İngiliz basını da geçtiğimiz günlerde Slimani'nin Premier Lig ekibi Cardiff City'e transfer olacağını iddia etmişti.